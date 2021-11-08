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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إثارة الجدل.. روجر يعلن تفاصيل اختيار عناصر قائمة منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

‎  أكد روجر دي سا، المدرب المساعد للمدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، أن اختيارات قائمة لاعبي منتخب مصر جاءت اعتمادًا على ما يناسب المرحلة الحالية.  

 

وقال روجر خلال المؤتمر الصحفي: "في بعض الأوقات يكون هناك لاعبين مصابين وآخرين متاحين، ونختار القائمة بناءً على طريقة اللعب، أنجولا منتخب جيد وبالتأكيد طموحه تحقيق الفوز على مصر، ونحن نستعد جيدًا لهذه المباراة".

 

 وتابع: "نختار لاعبين صغار السن في القائمة، ليس للنزول بمعدل الأعمار فقط، ولكن لأنهم أيضًا يمتلكون إمكانيات جيدة". وأضاف: "متابعة مباريات الدوري المصري أتاح لنا رؤية ومتابعة العديد من اللاعبين، وخلقنا مجموعة مميزة منهم، وهدفنا أن نصل بمنتخب مصر إلى الأفضل".

 

 وواصل: "تعاملنا مع أكثر من نادٍ في أوروبا، ويتواجد معنا كيروش وهو يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، حيث أنه كان يعمل في القارة العجوز، وقادر على التعامل نفسيًا مع لاعبي المنتخب في كل الظروف".

 

 وأختتم: "هل مباراة القمة أثرت على اختيارات قائمة منتخب مصر؟"، أجاب روجر: "لا.. لأننا لم نعتمد على مباراة واحدة، والقمة كانت لقاء واحد فقط من ضمنهم، وفي النهاية الاختيارات كانت بناءً على كل المباريات".‎

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