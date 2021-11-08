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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك كلاسيكي.. أسما شريف منير تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

شاركت البلوجر أٍما شريف منير صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت أسما بلوك كلاسيكي أنيق، حيث ارتدت فستانا باللون البرتقالي، وأضافت لمسات جمالية بالأكسسوارات المناسبة.

 

وكتبت: “احنا بطبعنا بنتعلق بسرعة بأي حاجة و أي حد بمجرد إنه يدينا شوية اهتمام صغيرين، حتي بنتعلق بالأشياء و نعد نخزنها يمكن تفكرنا بلحظة حلوة”.

 

وتابعت: "بس الفترة اللي فاتت انا اتعلمت ثقافة جديدة، اسمها ثقافة " اتخلص من كل حاجة ملهاش معني" أي كراكيب او زوائد بتقلك، أصدقاء سوء، مشاعر مؤذية، اشخاص مبيشكلوش فرق في وجودهم، هتلاقي نفسك فضيت مساحة كبيرة انك تلاقي اشخاص شبهك، طيبين، طاقة إيجابية عالية، حتي شكل الحياة حواليك هتبقي رايقة. انا عارفة انه قرار مش سهل و ان احنا لما بنرتاح في حاجة حتي لو متعبة بنخاف نبعد عنا لحسن نحس بوحدة".

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أسما شريف منير تخطف قلوب متابعيها بصور مع ابنتها ..شاهد

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بفستان قصير.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بجمالها

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

 

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

أحدث ظهور ل أسما شريف منير أخبار أسما شريف منير أسما شريف منير صور اسما شريف منير إطلالات أسما شريف منير

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