لوك كلاسيكي.. أسما شريف منير تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت البلوجر أٍما شريف منير صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أسما بلوك كلاسيكي أنيق، حيث ارتدت فستانا باللون البرتقالي، وأضافت لمسات جمالية بالأكسسوارات المناسبة.

وكتبت: “احنا بطبعنا بنتعلق بسرعة بأي حاجة و أي حد بمجرد إنه يدينا شوية اهتمام صغيرين، حتي بنتعلق بالأشياء و نعد نخزنها يمكن تفكرنا بلحظة حلوة”.

وتابعت: "بس الفترة اللي فاتت انا اتعلمت ثقافة جديدة، اسمها ثقافة " اتخلص من كل حاجة ملهاش معني" أي كراكيب او زوائد بتقلك، أصدقاء سوء، مشاعر مؤذية، اشخاص مبيشكلوش فرق في وجودهم، هتلاقي نفسك فضيت مساحة كبيرة انك تلاقي اشخاص شبهك، طيبين، طاقة إيجابية عالية، حتي شكل الحياة حواليك هتبقي رايقة. انا عارفة انه قرار مش سهل و ان احنا لما بنرتاح في حاجة حتي لو متعبة بنخاف نبعد عنا لحسن نحس بوحدة".

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".