عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة..ماذا دار بالجلسة الافتتاحية بين شكري وبلينكن؟

جلسة الحوار الاستراتيجي
جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

عقدت اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري أكد في كلمته الافتتاحية تفرد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز كافة أُطر التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالي والتبادل الثقافي والرعاية الصحية، وهي المجالات التي توفر آفاقًا وفرصًا لتعميق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

كما أعرب شكري عن أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذي أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وفي دعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية للشعب المصري. وأشار كذلك إلى دور مصر الريادي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير سامح شكري استعرض جهود الدولة المصرية الحثيثة من أجل توفير دعائم الحياة الكريمة للمواطن المصري، والعمل على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والحقائق التنموية والخصائص الثقافية للدولة، منوهًا في هذا الصدد إلى صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاءت كنتاج لحوار مجتمعي شامل بمشاركة أطراف المجتمع المدني المعنية، وذلك بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا.

واختتم السفير حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن جلسات الحوار الاستراتيجي من المقرر أن تتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، وفي مجالي التعليم والثقافة، فضلاً عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

الخارجية سامح شكري حالة الطوارئ الولايات المتحدة الرعاية الصحية وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التجارة والصناعة الجلسة الإفتتاحية الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستث الحوار الاستراتيجي الشراكة الاستراتيجية

موضوعات متعلقة

شكري يناقش مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا مع السيناتور ليندسي جراهام

خلال لقاء بلينكن .. شكري يؤكد أهمية مواصلة التشاور السياسي والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة|فيديو وصور

شكري يلتقي بلينكن قُبيل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا |صور

مصر توفد قافلة طبية إلى جيبوتي | صور

السفير المصري في مسقط يُقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان | صور

لتجنب الحرب الشاملة.. الصين تختبر قدرة بايدن على الالتزام بالدفاع عن تايوان

فضائح مهلكة .. اتهامات جديدة بالفساد تضرب حكومة بوريس جونسون في بريطانيا

مستشار بايدن للأمن القومي: نبحث عن طرق للتعايش مع الصين

ترشيحاتنا

برلمانية تطالب بالاستثمار في مجال الاتصالات والبرمجيات

بدء الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا.. 6 ملفات رئيسية على طاولة المحادثات

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر خلال يناير المقبل؟.. البترول تجيب.. فيديو

ليبيا.. الدبيبة يهدد بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية

بعد تصريحات المتحدث العسكري.. أحمد موسى يكشف أمرا مهما منذ 2013

بعد انفصالها عن زوجها وتصريحه أنا راجل صعيدي.. أجرا إطلالات منة عرفة..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

وزير التعليم: منهج علوم رابعة ابتدائي يعتمد على إثارة الفضول الفطري للتلاميذ

الإصابة تبعد كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر.. وروجر بديلا

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

الأهلي يدرس اتخاذ إجراءات تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

فيديو

راجل صعيدي.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي قبل زفافهما بأيام

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

أحمد مجدى لـ صدى البلد : أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ