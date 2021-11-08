شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدة مؤتمرات دولية

من بينها تجمع الكوميسا..

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة عدة مؤتمرات دولية خلال الفترة القادمة وتم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستضافة هذه المؤتمرات الدولية.

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اجتماعاً لبحث خطة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة هذه المؤتمرات الدولية الفترة القادمة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي رفع حالات الاستعداد القصوى بجميع مواقع العمل بمدينة شرم الشيخ، ووضع خطة للعمل الاولي قصيرة الأمد تبدأ من اليوم وحتى نهاية يناير 2022 بانتهاء منتدي شباب العالم الذي سيعقد في نهاية يناير 2022 بشرم الشيخ، والثانية طويلة الأمد تستمر حتى عقد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ أواخر عام 2022.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستشهد انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية منها مؤتمر قمة رؤساء دول تجمع الكوميسا والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري، يليها مؤتمر الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من 13 الي 17 ديسمبر 2021.

حضر الاجتماع مديري الإدارات المالية، والتخطيط والمتابعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة الميدانية، والشركات والجهات العاملة في نطاق شرم الشيخ.

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اجتماع المحافظ

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