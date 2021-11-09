عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 3 متهمين في قضية فتاة بالساحل .. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

 تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية؛ برئاسة المستشار عبده عطية، محاكمة 3 متهمين في قضية “فتاة الساحل”، بعد اتهامهم باغتصاب فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي .

السجن 3 سنوات لشخص زور بطاقة شخصية للتهرب من تنفيذ أحكام جنائية

أحكام بالبراءة والسجن 10 سنوات لـ 9 أشخاص بتهمة خطف مواطن وهتك عرضه


كانت جهات التحقيق، قد أحالت المتهمين في قضية "فتاة الساحل" إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن "المتهمين" الـ 3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية .  

كما طلب المتهمون من فتاة الساحل مرافقتهم، مُدعين حجز إقامة مُنفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، إلا أنهم ذهبوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل.

محكمة جنايات القاهرة العباسية فتاة الساحل الساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات لشخص زور بطاقة شخصية للتهرب من تنفيذ أحكام جنائية

أحكام بالبراءة والسجن 10 سنوات لـ 9 أشخاص بتهمة خطف مواطن وهتك عرضه

براءة متهم في قضية هتك عرض طفلة بعين شمس

ترشيحاتنا

أقارب ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون بتوضيح دور روسيا في حادث التحطم

أستون مارتن تعلن إنتاج أول سيارة خارقة من طراز فالكيري

الطعم المعدني في الفم أثناء الحمل.. أسبابه ونصائح للتعامل معه

القدر المجزئ للحاق الإمام في الركوع.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يبطل معه الصلاة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

واشنطن بوست: آبي أحمد مجرم حرب فقد الدعم داخل بلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

الجحش الذكي.. شحات يزود حماره بتقنية الدفع السريع الإلكترونية لسحب الأموال|فيديو

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ