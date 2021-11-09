محاكمة 3 متهمين في قضية فتاة بالساحل .. اليوم

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية؛ برئاسة المستشار عبده عطية، محاكمة 3 متهمين في قضية “فتاة الساحل”، بعد اتهامهم باغتصاب فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي .



كانت جهات التحقيق، قد أحالت المتهمين في قضية "فتاة الساحل" إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن "المتهمين" الـ 3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية .

كما طلب المتهمون من فتاة الساحل مرافقتهم، مُدعين حجز إقامة مُنفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، إلا أنهم ذهبوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل.