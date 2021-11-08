برلمانية: مشروع الكارت الموحد للمواصلات يهدف لتعظيم إيرادات الدولة

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن الدولة استطاعت تعميم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها ومن ضمنها وزارة النقل لا سيما بعد الخطوات الحديثة لمشروعي النقل الذكي والكارت الموحد للمواصلات العامة.

وأكدت "عبدالناصر"، لـ "صدى البلد"، أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي بهدف إحلال النظام الإلكتروني بهذه المنظومة مما يساعد الدولة في تحصيل إيراداتها من مختلف وسائل النقل، إضافةً إلى كونه يسهم في القضاء علي مشكلة التهرب من سداد ثمن التذكرة ذلك السلوك الذي نسعي لمجابهته.

ولفتت عضو لجنة الإتصالات، إلي آلية الكارت الموحد مطبقة بعدد كبير من دول العام وذلك منذ فترة طويلة ولهذا يعتبر تنفيذها بمصر خطوة جيدة طال إنتظارها وتوضح مدي رغبة القيادة السياسية في تبني التجارب العالمية ذات الفائدة القوية في تحقيق أغراض التنمية المستدامة ورؤية مصر الشاملة.

ونوهت النائبة، إلي أن تطبيق الرقمنة يمكن الدولة من تحقيق أهدافها بشكل ميسر ودقيق، علاوة علي الاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة لأهم المعلومات المراد الاحتفاظ بها.

جاء ذلك بعد أن أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعا كاملا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى.

وأوضح الوزير خلال معرض النقل الذكي، أن الوزارة تبحث تنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل.

ونوه بأنه يتم كذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة إولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة