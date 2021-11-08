عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشروع الكارت الموحد للمواصلات يهدف لتعظيم إيرادات الدولة

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن الدولة استطاعت تعميم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها ومن ضمنها وزارة النقل لا سيما بعد الخطوات الحديثة لمشروعي  النقل الذكي والكارت الموحد للمواصلات العامة.

 

وأكدت "عبدالناصر"، لـ "صدى البلد"، أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي بهدف إحلال النظام الإلكتروني بهذه المنظومة مما يساعد الدولة في تحصيل إيراداتها من مختلف وسائل النقل، إضافةً إلى كونه يسهم في القضاء علي مشكلة التهرب من سداد ثمن التذكرة ذلك السلوك الذي نسعي لمجابهته.

 

ولفتت عضو لجنة الإتصالات، إلي آلية الكارت الموحد مطبقة بعدد كبير من دول العام وذلك منذ فترة طويلة ولهذا يعتبر تنفيذها بمصر خطوة جيدة طال إنتظارها وتوضح مدي رغبة القيادة السياسية في تبني التجارب العالمية ذات الفائدة القوية في تحقيق أغراض التنمية المستدامة ورؤية مصر الشاملة.

 

ونوهت النائبة، إلي أن تطبيق الرقمنة يمكن الدولة من تحقيق أهدافها بشكل ميسر ودقيق، علاوة علي الاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة لأهم المعلومات المراد الاحتفاظ بها.

 

وزير النقل : توريد 7 قطارات نوم إسبانية تعمل بأحدث النظم التكنولوجية

لأول مرة في مصر|وزير النقل : تركيب أبواب على أرصفة الخط الرابع للمترو

 

جاء ذلك بعد أن أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعا كاملا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى.

 

وأوضح الوزير خلال معرض النقل الذكي، أن الوزارة تبحث  تنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل.

 

ونوه بأنه يتم كذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة إولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة

الكارت الموحد النقل الذكي تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي التنمية المستدامة المعلومات

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال: مصنع الغزل والنسيج بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم..فيديو

نشأت الديهي: زيادة قوات حرس الحدود في رفح إجراء يدعو للفخر والاعتزاز

بسبب اتهامات بالمحسوبية.. رئيس الوزراء البريطاني يرفض الوقوف أمام البرلمان

طبيب في الصين: متحور "هيهي" متواجد على السوشيال ميديا فقط ..فيديو

وزير الاتصالات: الدولة رصدت 1.1 مليار جنيه لتدريب الشباب هذا العام.. فيديو

"بلاش الحركات دي معايا".. عماد متعب ينفعل على الهواء بسبب مسئول بالأهلي|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

الدم بقى نار.. عم يحرق ابن شقيقه حتى الموت بسبب 20 جنيه

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

قوات تيجراي تقترب من أديس أبابا.. وآبي أحمد يستغيث: تبرعوا للجيش

ذهب للمقهي فعاد قتيلا.. تشييع جثمان ضحية لعب "الدومينو" فى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

فيديو

لاحتجاز توك توك خاص به.. تصرف غريب لسائق فوق كوبري بالمحلة

طلب منه الهدوء.. مبروك عطية يكشف حقيقة اعتدائه على شاب داخل مسجد

راجل صعيدي.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي قبل زفافهما بأيام

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ