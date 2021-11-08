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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: غرامة تصل لـ 100 جنيه للمدخنين داخل حرم الكلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية ملتزمة بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، ومنها حظر التدخين نهائيا بكافة صوره.

وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه سوف يتم تكثيف أفراد الأمن بالكلية لتطبيق القرار بشكل سليم، لافتا إلى أن الكلية دائما تمنع التدخين داخل المباني وقاعات المحاضرات.

وأكد عميد كلية زراعة انتظام الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة، منوها أن الكلية أوشكت على انتهاء كافة الطلاب من تطعيم فيروس كورونا المستجد .

 

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الجدير بالذكر أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك خطابا موجها من مجلس الوزراء لكل الوزارات والمؤسسات من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية ومنها حظر التدخين نهائيا بكافة صوره.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم تعميم هذا القرار من الوزارة للجهات التابعة لها، وبالتالي يتم معاقبة من يخل به بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه للمسئولين عن هذه الجهات في حالة المخالفة، بينما المدخن يتم تغريمه من 5 لـ100 جنيه.

وأشار إلى أن هذا القرار يطبق في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة لإلزام المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها .

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