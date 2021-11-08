الديهي: مصر بحاجة لدستور جديد يليق بالجمهورية الجديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجمهورية الجديدة في حاجة لدستور جديد متكامل شامل يليق بها، وقابل للبقاء والتطبيق والتنفيذ لتحقيق أحلام المصريين.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن مصر كان لديها دستور 23 ودستور 71، ودستور 2012، ودستور 2014، وكل دستور يعكس المرحلة التي صدر فيها، موضحًا أن دستور 2021، ودستور 2014 صدر في ظروف استثنائية وهذه الظروف زالت، بدليل أننا ألغينا حالة الطوارئ، وأصدرنا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.



وتابع أننا لدينا أحلام أن مصر تصبح دولة رقمية، وأن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وأن يكون لديها احتياطي نقدي 100 مليار دولار، ونصوص الدستور لابد أن تكون معبرة عن التطور، مشيرًا إلى أن بعض مواعد الدستور بحاجة للتغير، مقترحًا أن يتم إصدار دستور جديد للبلاد بدلًا من تعديل بعض مواد الدستور الحالي، وأن يتم دراسة وإجراء حوار مجتمعي لجميع فئات الشعب، ويعكف القانونين على صياغته، بحيث يكون جاهز خلال شهور، ويصبح لدينا دستور جديد ندخل به الجمهورية الجديدة في عام 2023 تزامنًا مع مرور 100 عام على دستور 1923.