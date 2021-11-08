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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يستحق التصفيق.. هادي خشبة: موسيماني مدرب جيد "بس مش عبقري"

موسيماني
موسيماني

قال هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للفريق الأحمر مدرب جيد ولكن ليس بالعبقري.


وأضاف خشبة لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: "موسيماني مدرب جيد ولكنه ليس عبقري، يوظف أدواته بشكل جيد، لكن لديه أخطاء.


وأردف: أوقات كثيرة تكون تغييراته في غير مصلحة الفريق، بكل تأكيد هو لا يقصد ذلك، ولكن يقرأ المباراة بشكل خطأ، موسيماني ليس المدرب الذي يجبرك على التصفيق له !".


وأفصح: “جوزيه هو من يطلق عليه مدرب عبقري”.


وتابع: "تغييرات موسيماني خلال لقاء القمة كانت سبب رئيسي في عودة الزمالك للمباراة، افشة قدم مباراة كبيرة، وتسبب في ازعاج كبير للخصم بتمريراته المتقنة". 


واختتم كلماته بالحديث عن رابطة الأندية قائلا: "صنعت أجواء جيدة لمباراة القمة، من حيث التصوير والحضور الجماهيري وأرضية الملعب، كلها أمور نجحت فيها الرابطة من أجل خروج المباراة بأفضل شكل ممكن".

هادي خشبه النادي الأهلي بيتسو موسيماني جوزيه الدوري المصري

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