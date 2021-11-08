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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي وحيد يوشك على الإنتهاء من تصوير "المماليك"

رامى وحيد
رامى وحيد

قال الفنان رامي وحيد، إنه أوشك على الإنتهاء من مسلسل المماليك، مشيرا إلى أنه باقي عدد مشاهد قليلة علي الانتهاء من تصوير دوره في المسلسل ويصبح جاهز للعرض قريبا.

 

وأضاف رامي وحيد في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أنه يجسد شخصية علي فهمي ضمن أحداث المسلسل، لافتا إلى أنها من الشخصيات التي يلعبها لأول مرة في حياته، وهي شخصية صعبة التصنيف لذكائها في المعاملة التي تتضح من ردود أفعالها ومشاعر مختلفه مع كل شخص تبعا للمواقف.

رامى وحيد

ملخص أحداث مسلسل المماليك 

وأوضح المخرج حازم فودة، أن فكرة المسلسل كانت قائمة على عرضها من خلال ٤٥ حلقة ولكن اضفنا عدد من الخيوط على القصة، وقماشة الورق كانت تسمح بإضافة عدد من الحلقات، حيث يوجد بالقصة ٦ شخصيات رئيسية وكل شخصية لها قصة وكل قصة مرتبطة بالقصة الأخري.  

وأكد« فودة» أن ما جذبه لاخراج المسلسل هى القصة قبل أن يقرر إنتاج المسلسل، فالقصة مكتوبة بطريقة احترافية وهو ما يجعل المشاهد أمام حاجة مختلفة تماما عن المسلسلات التى تم عرضها قبل كده.

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أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامى وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير احمد عبد القادر، المشرف على الانتاج احمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة.

رامي وحيد الفنان رامي وحيد مسلسل المماليك رانيا يوسف بيومي فؤاد دوللى شاهين محمد لطفي

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