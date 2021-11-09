عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه

بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصور عن مؤتمر بيت العائلة المصرية.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.

 

وأضاف أن شيخ الأزهر قطع الطريق على الجميع وأصحاب الإبراهيمية، متابعا أن شيخ الأزهر رد على الجميع بقوة في هذا المؤتمر الهام.

بيت العائلة المصرية ..يحتفل اليوم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎، بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، بمرور عشرة أعوام على إنشاء بيت العائلة المصرية، فما هي فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية؟ وما هي أهداف بيت العائلة المصرية؟، وما هو نشاط بيت العائلة المصرية؟.

 

فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية
 

صرح فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن فكرة بيت العائلة المصرية، جاءت في عام 2011، حينما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كي يؤدي العزاء في شهداء كنيسة القديسيين، وعرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث، فرحب بها، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011.

تكون بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصبح مقره الرئيسى مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر فى مصر وعددا من الخبراء والمتخصصين، ويعين لـبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد.

 

أهداف بيت العائلة المصرية 
 

-صرح قداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن من أهم أهداف إنشاء بيت العائلة المصرية العمل بجانب مؤسسات الدولة على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيد المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل.

-استعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها.

-يهدف بيت العائلة الحفاظ على نسيج وطني واحد لأبناء مصر.

-الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

 

نشاط بيت العائلة المصرية 
 

-يعقد بيت العائلة المصرية مؤتمرات ولقاءات بالتنسيق مع الهيئات والوزرات المعنية، لتقديم التوصيات والمقترحات التي يتوصل إليها العلماء والمتخصصين.

-أنشأ عدة فروع لبيت العائلة المصرية في محافظات مصر، وذلك لبلورة خطاب ديني جديد يقضي على التناحر الديني.

-رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.

-عقد بيت العائلة المصريةعدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات، أبرزها، بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس منذ عام 2016.

-إنشاء عدد من جمعيات الصداقة، داخل بعض المدارس المصرية الترويح لفكرة بيت العائلة المصرية.

-عقد بيت العائلة عدة مؤتمرات مهمة كان على رأسها مؤتمرا في 2017 وافتتحه عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة والحيزة في ذلك الوقت بالإضافة إلى الشخصيات العامة، وعقد المؤتمر تحت عنوان "معا ضد الإرهاب".

أحمد موسى صدى البلد بيت العائلة العائلة المصرية شيخ الأزهر البابا تواضروس

موضوعات متعلقة

رسائل شيخ الأزهر في مؤتمر بيت العائلة المصرية.. الطيب: الدعوة إلى دين موحد يسمي «الدين الإبراهيمي» مُصادرة لحرية الاعتقاد.. واجتماع الخلق على دين واحد أمر مستحيل

ترشيحاتنا

السفير البريطانى: 50 مليار جنيه إسترليني قيمة استثماراتنا في مصر

هل يجوز إعطاء الابن المريض والمتعسر ماديا من زكاة مال الأب.. الإفتاء تجيب

مدرب منتخب مصر السابق: تصريحات حكم القمة في غير محلها

أول تعليق من حسن شاكوش بعد منع نقابة الموسيقيين له من الغناء | فيديو

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

مدرب حراس مرمى المنتخب السابق: أبو جبل والشناوي ارتكبا أخطاء في القمة 123

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

تنذر العالم بكارثة.. الصحة العالمية تحذر من الأمراض المناخية

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

بنطلون رجل الفيل يعود من جديد.. اكتشف أهم تصميماته عبر الزمان|نوستالجيا

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

فيديو

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

لقاء الخميسي تكشف تفاصيل حكاية حتة من القمر .. فيديو

أحمد مجدي لـ صدى البلد: اليوجا علم.. ولا أسعى للبطولة المطلقة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ