بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصور عن مؤتمر بيت العائلة المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.

وأضاف أن شيخ الأزهر قطع الطريق على الجميع وأصحاب الإبراهيمية، متابعا أن شيخ الأزهر رد على الجميع بقوة في هذا المؤتمر الهام.

بيت العائلة المصرية ..يحتفل اليوم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎، بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، بمرور عشرة أعوام على إنشاء بيت العائلة المصرية، فما هي فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية؟ وما هي أهداف بيت العائلة المصرية؟، وما هو نشاط بيت العائلة المصرية؟.

فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية



صرح فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن فكرة بيت العائلة المصرية، جاءت في عام 2011، حينما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كي يؤدي العزاء في شهداء كنيسة القديسيين، وعرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث، فرحب بها، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011.

تكون بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصبح مقره الرئيسى مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر فى مصر وعددا من الخبراء والمتخصصين، ويعين لـبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد.

أهداف بيت العائلة المصرية



-صرح قداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن من أهم أهداف إنشاء بيت العائلة المصرية العمل بجانب مؤسسات الدولة على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيد المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل.

-استعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها.

-يهدف بيت العائلة الحفاظ على نسيج وطني واحد لأبناء مصر.

-الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

نشاط بيت العائلة المصرية



-يعقد بيت العائلة المصرية مؤتمرات ولقاءات بالتنسيق مع الهيئات والوزرات المعنية، لتقديم التوصيات والمقترحات التي يتوصل إليها العلماء والمتخصصين.

-أنشأ عدة فروع لبيت العائلة المصرية في محافظات مصر، وذلك لبلورة خطاب ديني جديد يقضي على التناحر الديني.

-رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.

-عقد بيت العائلة المصريةعدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات، أبرزها، بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس منذ عام 2016.

-إنشاء عدد من جمعيات الصداقة، داخل بعض المدارس المصرية الترويح لفكرة بيت العائلة المصرية.

-عقد بيت العائلة عدة مؤتمرات مهمة كان على رأسها مؤتمرا في 2017 وافتتحه عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة والحيزة في ذلك الوقت بالإضافة إلى الشخصيات العامة، وعقد المؤتمر تحت عنوان "معا ضد الإرهاب".