لميس الحديدي: مؤتمر الحوار الإستراتيجي يؤكد استقرار العلاقات بين مصر وأمريكا.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن بدء مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، له أهمية خاصة كونه الأول منذ عام 2015 وبدأ اليوم على مستوى وزراء الخارجية".

ووصفت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"ماجرى بين وزر الخارجية المصري ونظيره الأمريكي بالعلاقات الدافئة التي بدت في فعاليات المؤتمر قائلة: "عكس علاقة وثيقة وطيدة بين البلدين وكل من استمع ما قاله الوزيران يدرك ذلك".

مشددة على أهمية ما ذكره بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن مصر لها دور فاعل في المنقطة قائلة: " ليس ذلك فقط بل تحدث أيضا عن حقوق الأنسان والذي توقع الكثيرون أن تكون محل خلافات بين البلدين لكن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قالت أن واشنطن ترحب بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان التي أعلنت مؤخراً وتعمل واشنطن بالتعاون مع مصر لتطبيقها ".

واصلت: "بدا في المؤتمر العلاقة الحميمية التي تربط بين البلدين ..".

أتمت: "المؤتمر اليوم هو أكبر رد على من اعتقد أن علاقة مصر بنظام أمريكي ديموقراطي ستكون على غير ما يرام لكن المؤتمر عكس غير ذلك بسبب دور مصر المحوري في المنطقة وأهمية مصر في التعاون معها من قبل أية دولة".