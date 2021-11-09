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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

روفيدا
روفيدا

3 أيام من الحزن عاشتها أسرة رفيدة عادل رجب، طالبة بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي بجامعة ابن سينا بدولة السودان، بعد علمها بنبأ وفاة ابنتهم بمقر إقامتها بالجمهورية الشقيقة، وحتى وصول جثمانها عبر مطار القاهرة الدولي، ثم إلى مسقط رأسها وإقامة عائلتها بمدينة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

خلال تلك الأيام التي استقبلت فيها أسرة الطالبة الوحيدة على شقيقين في مرحلة التعليم الأساسي نبأ الوفاة حتى وصول جثمانها.

 دخلت الأم أفنان عشري، المعلمة بمرحلة التعليم الابتدائي، في نوبات إغماء، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، عقب إصابتها بإغماء من شدة البكاء فور رؤيتها جثمان ابنتها محمولًا على أعناق الرجال بعد نزوله من السيارة قادمًا من محافظة القاهرة.

وشيع أهالي مركز ومدينة ساقلتة والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج جثماني الطالبة ووالدتها في جنازة واحدة.

وللمزيد حول التعرف على وفاة أم وابنتها.. تابع الفيديو جراف التالي:

امعة ابن سينا لسودان ساقلتة سوهاج الأم أفنان عشري

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