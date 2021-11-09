محلية النواب تعلق على طلب تغليظ عقوبة ضرب الآباء لأبنائهم

عقب النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على طلب تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي يقضي بتغليظ عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، قائلا، أن تغليظ العقوبة امر غير محبب وذلك لأن هناك كصير من الأأحيان يلجأ الأباء إلى نوع من الحدة والغلظة لتأديب أبنائهم وتوجيههم.



وتابع وفيق خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الغلظة قد تكون في بعض الأحيان ضرورية، وذلك إذا فشلت كافة وسائل التفاهم بالحسنى بين الوالدين والابناء.



وأكمل وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الأسرة المصرية تتميز بالوحدة والألفة، حيث أن ظهور حالات تقوم بتعذيب أبنائهم وحبسهم وقتلهم في بعض الأحيان، ما هو إلا سلوك شاذ عن القاعدة ولا يعبر عن المجتمع.



ونوه النائب محمد وفيق خلال حديثه ان تغليظ العقوبة ليس الحل، وإنما إجراء حوار مجتمعي وتوعية من كافة المؤسسات ووسائل الإعلام، واللجوء دائما إلى النصح والإرشاد والتوجيه، حيث أن هذه الأمور هي الطريقة الأفضل والأنسب.