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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آلية تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة .. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدول.

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ونص القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية،والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ن ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة. ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ويختص هذا المجلس بما يلي:

رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

 

مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

 

إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

 

تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية  على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

 

اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
 

جهاز المخابرات العامة مجلس الوزراء الرقابة الإدارية التنمية المستدامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الجمهورية

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