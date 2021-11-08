لأول مرة عربيا .. محمد حفظي: مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 35 عملا دوليا

أكد محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه يرى أن مهرجان القاهرة يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ رؤيته للمهرجان حال توفر بعض الظروف والامكانيات الادارية وليست المالية فقط، قائلا: "مهرجان القاهرة مش مجرد مهرجان بيعرض افلام وخلاص ده من أهم المهرجانات".

وأضاف المنتج محمد حفظي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لديهم برنامج به 100 فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي بينهم 35 فيلم تعرض عالميا في مهرجان القاهرة، متابعا: " هذه الأفلام تعرض لأول مرة دوليا وهذا شيء غير مسبوق عربيا".

واستكمل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نعرض في مهرجان القاهرة السينمائي حوالي 11 فيلم فازت بأهم جوائز في مهرجانات دولية كبرى"، لافتا إلى أنهم يستهدفون التنوع والتعددية وتمثيل المرأة في السينما العالمية والمهرجانات الدولية بنسبة 35%.