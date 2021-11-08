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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 26 طفلًا في حريق مدرسة بالنيجر

صدى البلد

لقي 26 طفلا على الأقل مصرعهم اليوم الاثنين بسبب حريق اندلع في مدرستهم بمارادي الواقعة في جنوب النيجر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال حاكم المنطقة شايبو أبو بكر : "سجلنا حتى الآن 26 وفاة و13 إصابة بينها أربع خطرة".

وأضاف أبو بكر أنهم تلاميذ في المرحلة الابتدائية تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن شيبو بأن النيران اشتعلت في ثلاثة فصول دراسية في مدرسة مبنية من الخشب والقش في مدينة مارادي الجنوبية بعد ظهر يوم الاثنين.

وأشارت الأنباء الألمانية إلى أن سبب الحريق غير معروف إلى الآن.

وفقا للأمم المتحدة، فإن النيجر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم ولديها واحدة من أدنى معدلات معرفة القراءة والكتابة في إفريقيا.

وبسبب انخفاض ميزانية التعليم، لا يوجد عدد كاف من المدارس في البلاد والعديد منها عبارة عن إنشاءات مؤقتة مصنوعة من الخشب أو القش أو الحديد المموج وفي بعض المناطق الريفية تقام الدروس تحت ظلال الأشجار.

 

مصرع التعليم ميزانية المناطق الريفية المرحلة الابتدائية 26 طفلا مصرعهم حريق اندلع في مدرستهم النيجر ثلاثة فصول دراسية

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