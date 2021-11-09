وكيل صحة النواب عن نقل عضو من خنزير للإنسان: أخلاقيات المهنة تعلو كل شيء..فيديو

علق الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على احتمالية نقل عضو من الخنزير لـ جسم الإنسان.



وقال محمد الوحش في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" تم إجراء تجارب في العالم لتغيير جينات الخنزير كي تكون قريبة من جينات الإنسان وذلك يسمح بوجود فعالية لنقل أي عضو من الخنزير مثل الكلى إلى الانسان".

وأضاف محمد الوحش:" جامعة كمبريدج في إنجلترا كانت بصدد إجراء اول جراحة بنقل كبد من خنازير محولة جينيا إلى إنسان ولكن لم يتم إجراء العملية".

وتابع محمد الوحش :" لم يتم إحراء العملية لان لم يتم تحديد الامراض التي من الممكن ان تنتقل للإنسان من الخنزير عن نقل أي عضو من الخنزير للإنسان ".

واكمل محمد الوحش :" اخلاقيات المهنة تسمو وتعلو فوق كل شيء، ولا يمكن ان نستخدم الانسان كفأر تجارب بإجراء عملية نقل عضو له من خنزير وننتظر 5 سنوات كي نتأكد من عدم تعرض الإنسان لأي مكروه ".