فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

كشفت الفنانة منة فضالي ، كواليس تعرضها للتهديد من منتج فيلم “هوست” والذي حبس فريق العمل في حجرة صغيرة.

وقالت منة فضالي في تصريح خاص لصدى البلد: "المنتج الفنى الجديد للفيلم جاب 20 بلطجى والمنتجة بعتت تهديد قالتلي هنجيلك البيت".

وأضافت: “حبسونا في غرفة الاستوديو لفترة طويلة للغاية، وقرروا عدم خروجنا منها إلا إذا استكملنا التصوير”.

واختتمت: “أشكر نقابة المهن التمثيلية ودكتور أشرف زكي وإيهاب فهمي على سرعة استجابتهم وقيام النقابة بمنع التعامل مع هؤلاء بعد الشكوى التي تقدمت بها”.



بيان نقابة المهن التمثيلية:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا عاجلًا بمنع تعامل أعضائها مع المنتج العراقي صفاء العايدي منتج فيلم «هوست»، جاء ذلك بعد شكوى الفنانة منة فضالي ضدهم .

وأعلن د/أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في بيان، «المنتج لم يمنح الممثلين مستحقاتهم المالية، وعدم تشغيل أعضاء النقابة، وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة أثناء العمل على تصوير الفيلم».

وكانت منة فضالي قد أوضحت في بث مباشر عبر فيس بوك ، أنها قابلت المخرج العراقي صفاء الدين عايدي في إحدى شركات الإنتاج بالقاهرة، وطرح عليها مشروع فيلمه الجديد الذي ينوي عرضه عبر منصة شاهد، ويشاركها بطولته مجدي كامل وعدد من الفنانين الآخرين.

أضافت أنها فوجئت في أول يوم للتصوير بتغيير جميع أبطال الفيلم باستثناء مجدي كامل، وبوجود عدد من الممثلين الذين لا تعرفهم، كما لاحظت بعدها وجود مشاكل بين المخرج وبعض الأشخاص الذين يطالبوه بمستحقاتهم القديمة.

تابعت منة فضالي أنها شعرت بالقلق، كونها تعتمد على التمثيل كمصدر دخلها الوحيد، مشيرة إلى أن المخرج استبدل المنتجة الفنية للفيلم بمنتج آخر، وبعدها توقف التصوير لمدة شهر.

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