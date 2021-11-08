سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة وكأس أفضل لاعب

نجح البطل المصري سيف عيسى نجم فريق كوسكواد والمنتخب الوطني للتايكوندو وصاحب الميدالية البرونزية في اولمبياد طوكيو الأخيرة، في التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة باكستان المفتوحة، لوزن 80 كجم، عقب تغلبه على بطل افغانستان في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، كما توج سيف عيسى بلقب أفضل لاعب في البطولة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه.



وشهدت الفترة التي أعقبت أوليمبياد طوكيو مشاركة سيف عيسى في 3 بطولات كانت البداية مع بطولة ألبانيا التي حصد خلالها الميدالية الفضية بعد خسارته أمام اليوناني أبوستولوس تيليكوستوجلو، بعدها شارك عيسى في بطولة مونتيجومرى واستطاع الفوز بالميدالية الذهبية ايضًا، ثم كرر انجازه بالتتويج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة مساء اليوم.

فريق كوسكواد

من جانبه اشاد اسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد بانجازات سيف عيسى المتتالية منذ انضمامه لرعاية الفريق، خاصة أنه يشارك في البطولات بشكل مستمر من اجل تجهيز نفسه لبطولة العالم القادمة لتحقيق مركز متقدم ورفع اسم مصر عالياً.



وحصد سيف عيسى الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الماضية، ضمن 6 ميداليات حصدتها مصر، منها ميداليتين في التايكوندو، لسيف عيسى وهداية ملاك بجانب ميداليتين في الكاراتيه حصدتهما فريال أشرف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، وجيانا فاروق، صاحبة الميدالية البرونزية، في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، ونال محمد كيشو برونزية المصارعة الرومانية.



وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللاعبين واللاعبات الذين فازوا بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في قصر الاتحادية، وتم منحهم وسام الجمهورية على إنجازهم بعدما رفعوا اسم مصر عالياً.