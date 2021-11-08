عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشفيات الجامعية: 85% نسبة تطعيم الطلاب في الجامعات بلقاح كورونا.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إنه لن يسمح  بدخول الطلاب للجامعات دون تلقي اللقاح  أو الجرعة الأولى على الأقل اعتبارا من 15 نوفمبر .

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" تم الانتهاء من تطعيم  أعضاء هيئة التدريس  والعاملين إلا شريحة   صغيرة وهم اصحاب الأعراض المرضية لكن لازال لدينا مجموعة من  طلاب الجامعات لم يبادروا بالتسجيل ونحثهم على سرعة إتمام التسجيل    ".

وتابع حسام عبد الغفار :" هناك 61 مركز لتلقي اللقاح في الجامعات  الحكومية والأهلية  والخاصة بخلاف  2000  مركز في وزارة الصحة  بما يعزز سرعة   إنجاز تلقي اللقاح لطلاب الجامعات".

وأكمل حسام عبد الغفار :" لن يسمح بدخول الحرم الجامعي   إعتباراً من منتصف  نوفمبر إلا بالحصول على الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل أو بإحضار  فحص ‘PCR كل أسبوع  ".


ولفت:" أرقام الطلاب الملقحين على مستوى الجامعات متفاوتة بين كل جامعة والأخر، و معدلات التطعيم   بلقاح كورونا تتراوح ما بين 85-90%  ".

المستشفيات المستشفيات الجامعية لقاح كورونا التطعيمات اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أمريكا تعرب عن تقديرها لدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي

أول تحرك من الزمالك تجاه لجنة الأندية للاعتراض على عقوبات القمة

سامح شكري يوضح القضايا التي تناولها مع نظيره الأمريكي..فيديو

تعرف على بديل عمر مرموش فى مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

كما انفرد صدى البلد منذ شهر..ريهام حجاج تشارك بمسلسل رمضاني بتوقيع العدل جروب

هشام الحلبي: الترتيبات الأمنية حول معاهدة السلام تمت بشكل قانوني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي وماكرون عبر الهاتف: "لا مجال لتأجيل الانتخابات الليبية".. ومؤتمر دولي الجمعة

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الدم بقى نار.. عم يحرق ابن شقيقه حتى الموت بسبب 20 جنيه

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون رجل الفيل يعود من جديد.. اكتشف أهم تصميماته عبر الزمان|نوستالجيا

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

فيديو

لقاء الخميسي تكشف تفاصيل حكاية حتة من القمر .. فيديو

أحمد مجدي لـ صدى البلد: اليوجا علم.. ولا أسعى للبطولة المطلقة.. فيديو

مي سليم تطرح برومو مسرحية اللمبي في الجاهلية .. فيديو

لاحتجاز توك توك خاص به.. تصرف غريب لسائق فوق كوبري بالمحلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ