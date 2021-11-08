المستشفيات الجامعية: 85% نسبة تطعيم الطلاب في الجامعات بلقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إنه لن يسمح بدخول الطلاب للجامعات دون تلقي اللقاح أو الجرعة الأولى على الأقل اعتبارا من 15 نوفمبر .

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" تم الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين إلا شريحة صغيرة وهم اصحاب الأعراض المرضية لكن لازال لدينا مجموعة من طلاب الجامعات لم يبادروا بالتسجيل ونحثهم على سرعة إتمام التسجيل ".

وتابع حسام عبد الغفار :" هناك 61 مركز لتلقي اللقاح في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بخلاف 2000 مركز في وزارة الصحة بما يعزز سرعة إنجاز تلقي اللقاح لطلاب الجامعات".

وأكمل حسام عبد الغفار :" لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إعتباراً من منتصف نوفمبر إلا بالحصول على الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل أو بإحضار فحص ‘PCR كل أسبوع ".



ولفت:" أرقام الطلاب الملقحين على مستوى الجامعات متفاوتة بين كل جامعة والأخر، و معدلات التطعيم بلقاح كورونا تتراوح ما بين 85-90% ".