لميس الحديدي عن أنباء متحور هيهي: كفاية بقى تعبنا والصحة العالمية نفت..فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على على الأنباء التي تم تداولها بشأن ظهور متحور جديد من متحورات فيروس كورونا المستجد، في الصين يدعى متحور «هيهي». قائلة : أنا تعبت خلاص من دلتا ودلتا بلس ومش عارفة إيه هيهي ده ؟

تابعت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة: " وبعدين طلعت أن الصحة العالمية نفت ولكن لقينا فور رشوح النبأ ظهرت الأعراض وإتعملتله جرافيكس ما فيش هيهي ولا هوهو".

أتمت لميس الحديدي : معدتش عاوزة أسمع حاجة تأني عن كورونا تعبنا كفاية ومتأكدة أن وزارة الصحة هتتعاقد على أقراص كورونا الجديدة لكن فكرة أني افكر في السلالات دي تأني تعبت مكنتش متخيلة أن الكابوس ده يطول كده ".