عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

6 سنوات بدون عمل.. أهالي مركز بدر بالبحيرة يطالبون بسرعة بدء المستشفى العام

صدى البلد

يعانى الأهالى مركز بدر التابعة الى محافظة البحيرة من عدم وجود مستشفى عام لعلاج الفقراء وغير القادرين بالرغم من الموافقة على إنشاء مستشفى عام على 6 طوابق تشمل جميع التخصصات الطبية وأحد الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية ولكن سرعان ما تحول حلم الأهالى إلى كابوس بعد أن توقفت أعمال الانشاء فجأة ودون سابق إنذار منذ عدة  سنوات.

ويقول أحمد جمال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى بين الناس الذى يقدمها موقع " صدى البلد " : مستشفى بدر يخدم 130 قرية وعزبة داخل مركز بدر، بخلاف حوالي 15 قرية في كوم حمادة، وبعض قرى وادي النطرون، وبعض القرى التابعة لمركز السادات بالمنوفية، والتعداد السكاني الذي من المفترض أن يستفيد من المستشفى يزيد عن 300 ألف نسمة، يعانون كثيرًا، ولا يجدون أمامهم سوى المستشفيات الخاصة التي تغالي في أسعارها كثيرًا استغلالًا للموقف، أو اللجوء للمستشفيات البديلة في إيتاي البارود ووادي النطرون والتي تتطلب منهم قطع مسافات طويلة ومرهقة".
وأضاف : أن حجم المأساة يزداد مع وقوع حوادث كبرى والتي لم تجد سيارات الإسعاف وقتها مستشفيات قريبة صالحة لاستقبال المصابين

وناشد الأهالى المسئولين سرعة الانتهاء من أعمال المستشفى العام الجديدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأهالى مركز قرى بدر الذين يزيد عددهم على 250 ألف نسمة ومعظمهم من الفقراء الذين يعتمدون على المزارع والحقول للحصول على قوت يومهم لا تغنى ولا تسمن من جوع.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة البحيرة الخدمات الطبية مستشفى بدر التعداد السكاني مركز بدر المستشفيات الخاصة استقبال المصابين مستشفى العام الخدمة العلاجية

ترشيحاتنا

هو فيه إيه.. تعليق ناري من شوبير على تصريحات حكم مباراة القمة

الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي خلال معارك جنوب مأرب

مياه الإسكندرية: نستعد لموسم الشتاء بأكثر من ألف معدة لشفط مياه الأمطار| خاص

تستعيد أمجادها بسيارات السباق... بورشه تجدد أيقونة الثمانينيات 911 GT3

الهبات الساخنة.. التعرق الليلي بعد الولادة.. الأسباب والأعراض والعلاج

كيف يكون اتجاه الميت في القبر وطريقة الدفن الصحيحة؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حداد يذبح نجل شقيقه بسبب عفش الزوجية فى شبين القناطر..زوجة المجنى عليه: طردونا ورمونا فى الشارع ..شاهد

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

التعليم : بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 15 يناير

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

الاتحاد الأفريقي : فرص إنهاء القتال في إثيوبيا ضعيفة

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

فيديو

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ