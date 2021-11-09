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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناد مصري كبير يفاوض بن شرقي.. والزمالك يتجه لتجميده

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

قال الإعلامي محمد فاروق إن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك تلقى عرضا من ناد مصري كبير لضمه بنهاية الموسم عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.


وقال فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الزمالك يتجه لتجميده في الفترة المقبلة في ظل رفض بن شرقي الرحيله في يناير 2022 قبل انتهاء عقده، وهو الذي سيجعل رحيله مجانيا دون استفادة النادي من بيعه.

 

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن عودة رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

 

 وأكدت الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.

 

 وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر  وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود  اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

 

 وقالت الوزارة أن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام.

 

 وثمنت الدور الوطني الذى تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر ، فضلاً عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة.

 

 وطالبت الوزارة جميع المعنيين بضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات ، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج الشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار أي من مؤسسة رياضية مصرية وخاصة الجماهيرية منها.

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