مدرب منتخب مصر السابق: تصريحات حكم القمة في غير محلها

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق إنه لا بد من الاعتراف بأخطاء كل فريق في لقاء القمة 123 بالدوري الممتاز.

وأوضح زكي عبد الفتاح عبر برنامج البريمو بقناة ten أن تصريحات حكم لقاء القمة محمد عادل كانت في غير محلها.

وأشار إلى أنه لا يجب الحديث عن احتواء اللاعبين من جانب الحكم في وسائل الإعلام.

عبرت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم، والتي أشار فيها إلى شعوره بتوتر لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة يحصل على كارت، ومن وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم.

وقالت إدارة الأهلي أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

وفي هذا السياق يدرس محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.