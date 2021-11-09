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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

8 وفيات ومئات المصابين.. حفل راب يتحول إلى مأساة.. والتحقيق مع المطرب

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت


تحول الحفل الأخير لمغني الراب والمنتج "ترافيس سكوت" إلى مأساة على نطاق واسع بعد أحداث الشغب في الحفل الذي أدى إلى وفيات وإصابات وتدخل الشرطة واعتقال الكثير من الجماهير.

 

ووفقا لموقع "فرايتي" يأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان "أستروورلد" وتم تنظيمه في هيوستن بولاية تكساس الامريكية، ولكن سوء التنظيم في الحفل الذي حضره الآلاف أدى إلى تدافع الكثير من الحمهور للحضور في الصفوف الأمامية للحفل.

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وأدى هذا التدافع إلى وفاة 8 أشخاص واختناق العشرات وإصابة المئات بإصابات خطيرة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنظمة للمهرجان والحفل.

 

كان قد صعد ترافيس سكوت على المسرح بعد الساعة التاسعة ، وبعد أقل من نصف ساعة تم تسجيل تقارير أولية بالأحداث والإصابات مما أدى إلى توقفه عن الغناء بحلول الساعة العاشرة مساءا.

 

تم الإعلان عن تفاصيل الحفل الذي تحول إلى "مجزرة" في مؤتمر عقد أمس السبت، تم رفع النتائج من خلاله مع الإصابات والوفيات، مما دفع ترافيس إلى إعلانه إعادة ثمن التذكرة إلى كل من حضروا الحفل، ومن المقرر إجراء محاكمة لتحديد مبالغ التعويضات للمتضررين التي قد تصل إلى مليون دولار للمتضرر.

 


تسبب الحفل المأساوي في التأثير عليه ماديا بسبب إلغاء الحفل الخاص به الأسبوع القادم، مع رفع دعوى أخرى ضد الشركات المنتجة للحفل ومنا "لايف نيشن" وشركة "سكورمور" وغيرهم من المسئولين في الحفل.

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