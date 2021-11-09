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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة إزالة الأشجار بمصر الجديدة.. نائب: النصب التذكاري لا يؤثر على المساحات الخضراء..فيديو

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

علق النائب طارق شكري عضو مجلس النواب  عن مصر الجديدة عن شكاوى أهالي مصر الجديدة المستمرة من جراء  إقدام المحليات على قطع الاشجار بدعوى التطوير وإقامة المحلات التجارية والكافيهات  قائلاً : " حديقة المريلاند لها أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي مصر الجديدة ومايحدث بها  بها هو عملية تطوير تشمل إقامة نصب تذكاري  مساحته 3 آلاف متر مربع وسيكون بها زراعات ومساحات للجلوس ومفتوحة للناس عامة  ولن يكون بها اية إزالة لاية شجرة".

تابع   في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً :الناس هتستفيد من الجسات والانارة ولن تضر الناس ولن تكون حكراً على أحد ولن تكون تذاكر ".


لكنه عاد وشدد أنه يعتقد أن هناك محافلات في حديقة " الميرلاند "  قائلاً : " معروف أنها حديقة عامة  وله أهمية كبيرة لسكان مصر الجديدة   لكن الواقع الحالي  وهي مقسمة   لثلثين  ثلث  لصالح شركة مصر الجديدة    للاسكان  والتعمير للتطوير منذ ثلاث سنوات  يسير بنسق جيد ونظامي كل حاجة موجودة  وهناك جزء  أخر لمستثمر  وهذا يحتاج لنقاش  وطلبت من إدارة الحي للنزول الاسبوع القادم   لمباشرة الوضع على الارض".


واصل: في تقديري هناك مخالفات في ما يحدث بحديقة المريلاند فيما يخص المساحة المخصصة للبناء على حساب  الجزء الاخضر.. وقاطعته الاعلامية لميس الحديدي متساءلة  :المستثمر خدها إزاي؟ ليجيب شكري قائلاً: " أخدها بمزايدة مواصفات له حق وفقاً للمواصفات لبناء أنشطة معنية".


موضحاً أنه نما إلى علمه أن المستثمر يشرع الان في بناء " دور سينما " وهو مخالف للمواصفات وكراسة الشروط، قائلاً : " سيكون هناك مراجعة  لذلك وضرورة  الانضباط  في حدود المواصفات  والاشتراطات  وهنزل بنفسي اشوف بنفسي ده على الارض".

 

تم إزالتها


استطرد: منذ 10 سنوات أجرى أحد المستثمرين مخالفات في حديقة المريلاند وتم إزالتها".

 

 

لميس الحديدي مجلس النواب مصر الجديدة مخالفات المساحات

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