شبانة: يجب احترام أحكام مركز التسوية والتحكيم الخاصة بالمنازعات الرياضية

شدد الإعلامي محمد شبانة على وجوب احترام مركز التسوية والتحكيم للنظر في المنازعات الرياضية، لافتا إلى أن عدم تنفيذ قراراته؛ هو خطأ كبير يُدخل الرياضة في نفق مظلم.



وأضاف شبانة، في تصريحات ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية Etc : "مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية يجب احترام قراراته في المنازعات الرياضية؛ حتى لا تدخل الرياضة في نفق مظلم".



وتابع: "لا يصح أن يصدر مركز التسوية والتحكيم حكما في أي نزاع رياضي يخص اتحاد أول لاعب أو مسؤول ولا يتم تنفيذه".



واختتم شبانه : "يجب على المهندس هشام حطب أن يطور في الاتحادات الرياضية ويكون دافعا للحركة الرياضية من أجل أن نرى الإنجازات على أرض الواقع".