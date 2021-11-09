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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صادرات مواد البناء المصرية تسجل قفزة في أول 9 أشهر من 2021 ..تفاصيل

الرخام
الرخام

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء ، إن صادرات مواد البناء المصرية جاءت نتيجة الجهد التي قامت به الدولة المصرية علي مدار الـ7 سنوات الماضية ، مؤكدا أن الرئيس وضع استراتيجية لوصول صادرات البناء إلي 100 مليار دولار في غضون سنوات بسيطة .

واضاف كمال الدسوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن قطاع مواد البناء يحتوي علي 10 شعب رئيسية أهمها الرخام والإسمنت ، مؤكدا مصر تصر كميات كبيرة جدا منهم بسبب إمكانيتاها الهائلة في تصنيعهم .

واوضح كمال الدسوقي ، إن التصنيع في مصر الأن اصبح بهدف التصدير ، مؤكدا أن الفترة القادمة سيكون هناك زيادة في نسبة الصادرات المصرية في مختلف المجالات .

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