الزمالك يستقر على أسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والشرط الجزائي يؤجل إقالة أوليفيرا

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي تم الاستقرار عليه لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" الزمالك استقر على تعيين أسامة عبد الكريم مدرب لحراس المرمي ".

وأضاف:" ما يعطل الأمر هو الشرط الجزائي في عقد أوليفيرا مدرب الحراس الحالي".



في سياق أخر كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تقديم نادي الزمالك خطاب إلى لجنة الأندية غدا الثلاثاء للاعتراض على العقوبات الخاصة بمباراة القمة.

وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن إدارة الزمالك غير راضية عن العقوبات وستطالب بمعاقبة جماهير الأهلي في خطابها بالإضافة إلى بعض لاعبي الأهلي لطريقة احتفالهم في المباراة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن عودة رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

وأكدت الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه ، من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.