سجينان يطالبان الحكومة اليابانية بتعويض بسبب الحكم عليهما بإعدام

في اليابان سجينان محكوم عليهما بالإعدام يقاضيان الحكومة، بسبب نظام إخطار السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من تنفيذ الحكم، بحجة أنه يسبب لهم ضائقة نفسية.

السجينان أوضحا أن النظام المعمول به حاليا غير قانوني، ويطالبان بأن يتلقى السجناء إشعارا مسبقا، كما طالبا بتعويض يبلغ 22 مليون ين أي 193 ألف دولار.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن محاميهما أوضح أن المحكوم عليهم عادة ما يعرفون بموعد إعدامهم قبل ساعة أو ساعتين فقط ويعيشون في خوف ويفكرون كل صباح بأنه يومهم الأخير.

اليابان إحدي الدول القليلة المتقدمة، التي تطبق عقوبة الإعدام حتى الآن، وعادة ما تنفذ عمليات الإعدام بعد فترة طويلة من النطق بالحكم.