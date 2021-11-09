هشام يكن يكشف سر استبعاد كيروش لـ طارق حامد وزيزو

كشف هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق عن سر استبعاد ثنائي القلعة البيضاء طارق حامد وأحمد سيد زيزو عن المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أري أن استبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو عن معسكر منتخب مصر هذه المرة بسبب الإجهاد فقط خاصة أن الثنائي خاضا أغلب مباريات الموسم الماضي مع نادي الزمالك".

وأضاف:" الراحة هى سر استبعاد طارق حامد وزيزو عن معسكر منتخب مصر".

في سياق أخر ، أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" سأخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة".

وأضاف:" سنعيد الرموز للنادي مرة أخري وتجميعهم لخدمة الكيان".