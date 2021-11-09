هشام يكن يكشف سر استبعاده من الزمالك

قال هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إن السر وراء عدم عمله فى القلعة البيضاء؛ هو المجاملات.

وأوضح هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مش واخد حقي فى نادي الزمالك بسبب المجاملات، ولو بعرف أجامل كنت سأتواجد".

وأضاف:" الأمور في الزمالك تسير بالمجاملات طارق يحيي وفاروق جعفر ومحمد حلمي ومحمد صلاح، كلهم عملوا في النادي بالمجاملات".

وأكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي.

وأعلن هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" سأخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة".

وأضاف:" سنعيد الرموز للنادي مرة أخري وتجميعهم لخدمة الكيان".