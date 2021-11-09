هشام يكن: أنا دربت محمد صلاح ومصطفى يونس استبعده

قال هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه أشرف على تدريب منتخب مصر للشباب وكان يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي وقتها.

وأوضح هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا دربت محمد صلاح وليا تاريخ كويس فى تدريب منتخب مصر".

وأضاف:" مصطفى يونس استبعد محمد صلاح من منتخب الناشئين".

وفي سياق أخر أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" سأخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة".

وأضاف:" سنعيد الرموز للنادي مرة أخري وتجميعهم لخدمة الكيان".