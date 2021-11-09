هشام يكن: شوبير ومجدي عبد الغني استفادا من كأس العالم 1990

قال هشام يكن إن هناك نجوما استفادوا من كأس العالم 1990 عندما خاض منتخب مصر البطولة.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" هناك لاعبون استفادوا من بطولة كأس العالم 1990 مثل مجدي عبد الغني وأحمد شوبير".

وأضاف:" أغضب من بعض الأفراد وهم يعملون في ثلاث وظائف وهناك آخرون لا يعملون ولا يجدون وظيفة واحدة".

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" سأخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة".

وأضاف:" سنعيد الرموز للنادي مرة أخري وتجميعهم لخدمة الكيان".