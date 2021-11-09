هشام يكن: حسن شحاتة سبب اعتزالي واتهمني بتسريب الأخبار

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق إن حسن شحاتة هو السبب الرئيسي في اعتزاله كرة القدم.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" حسن شحاتة هو السبب الأساسي فى اعتزالي كرة القدم ".

وأضاف:" لا يوجد خلاف مع حسن شحاتة ولكن هو السبب الاساسي في اعتزالي الكرة".

وتابع:" حسن شحاتة أتهمني انني أقوم بنقل أسرار اللاعبين للإعلام والصحافة وقام باستبعادي من الفريق".



وقال هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن حسن شحاتة أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم المصرية.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" حسن شحاته أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف:" حسن شحاتة كان لاعبًا غير طبيعي".

وتابع:" محمد صلاح وصل المصريين لحالة مختلفة بسبب نجاحه الكبير".

وأتم:" كل لاعب فى تاريخ مصر له أسلوب مختلف سواء الخطيب أو حسن شحاتة أو محمد صلاح".