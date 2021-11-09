مكتشف حسين الشحات: هدفاه في الوداد والزمالك يوضحان إمكانياته

كشف طارق الرملي مكتشف اللاعب حسين الشحات، عن مميزات نجم الأهلي ومنتخب مصر، منذ أن كان صغيرًا.



وقال الرملي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: ""حسين الشحات كان لاعب شاب وأنا من اكتشفته وهو في عمر 14 عام وهو في نادي مدينة نصر، ومن حسن حظه أن جيل 20 تم إلغائه".



وأضاف: "انتقل بدون مقابل إلى الشرقية للدخان، وأول مرتب حصل عليه 20 ألف جنيه، بعد عامين انتقل بنصف مليون جنية إلى مصر المقاصة".



وأكمل"كان مميز منذ أن كان صغيرًا، ورغم أن جسده نحيف لكنه قوي للغاية، ويجيد الاستحواذ على اللعب في أصعب المواقف، ولديه مهارة عاليه جدًا ويسدد بطريقة رائعة".



واختتم: "هدفه في الوداد وكذلك الذي راوغ فيه النجاز، يوضحان إمكانياته الرائعة في كرة القدم".