جماهير العين الإماراتي: حسين الشحات فرد من عائلة النادي

أكد أحمد الكعبي مدير مكتب شئون جماهير نادي العين الإماراتي أن حسين الشحات لاعب تعشقه جماهير العين وقدم أوراق اعتماده في الفريق خلال الفترة التي مثل فيها النادي"



وقال الكعبي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "الشحات له قدر كبير وعلاقة قوية مع جماهير النادي وإدارته وهو ضمن عائلة النادي ونعشقه ونحبه".



وتابع: "الشحات قدم أداء متميز مع العين وقدم أوراق اعتماده وشعرنا بالحزن لرحيله عن الفريق".

في سياق أخر كشف رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي عن أهم ما يميز زميله حسين الشحات نجم الفريق ومنتخب مصر.



وأضاف ربيعة في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "أحب اللعب بجانب حسين الشحات في الأهلي فهو يجيد قراءة زملائه في الملعب".



وتابع: "الشحات يعشق المساحات ويجيد اللعب فيها وأيضا يحب تسجيل الأهداف الصعبة فهو لاعب يمتاز بالمهارة ويحب أن يتمتع بكرة القدم ويمتع الجماهير".



وأوضح: "من الأشياء التي لا يعرفها البعض عن حسين الشحات أنه يعشق أكل الوجبات السريعة، ويحب مشاهدة المسلسلات الأجنبية خاصة هو وأكرم توفيق".