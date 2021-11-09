حسين الشحات: لو خدت 150 مليون من الأهلي كنت اعتزلت

نفى حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حصوله على 150 مليون مقابل انتقاله للأهلي قادما من العين الإماراتي عام 2019.



وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "تحدث الجميع حول مبالغ وأرقام خيالية أثناء انتقال من العين الإماراتي للأهلي وأيضا تقاضي راتب خيالي ".



وتابع: "لو كنت أتفاضى 150 مليون في الأهلي لكنت اعتزلت كرة القدم ، وقمت بوضع تلك النقود في حساب بنكي وانتهى مشواري مع اللعبة".



وأوضح: "ما لا يعرفه كثيرة أنني تقاضيت في العين الإماراتي ضعف راتبي في الأهلي الآن، لكن أنا سعيد بتواجدي في القلعة الحمراء وراضي بكل شيء فكان حلم وحققته".