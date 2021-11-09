Eternals يحقق أكبر افتتاحية في سوق السينما بكوريا خلال 2021

حظي فيلم مارفل الجديد Eternals بأكبر افتتاحية في سوق السينما الكورية الجنوبية خلال عام 2021، بعد عودة الحياة إليها مرة أخرى.

حقق فيلم Eternals إيرادات بلغت 14 مليون دولار خلال خمسة أيام، بعد عرضه في 2650 شاشة سينمائية.

افتتاحية الفيلم القوية في شباك التذاكر بكوريا الجنوبية رفعت إجمالي إيرادات السينما على مستوى البلاد.

تصدر فيلم ديزني ومارفل الجديد Eternals المثير للجدل البوكس أوفيس الأمريكي بعد يومين من طرحه رسميا في دور العرض عالميا ومحليا.

حصل الفيلم على مجموع إيرادات حول العالم وصل إلى حوالي 70 مليون دولار، فيما تصدر البوكس أوفيس الأمريكي بحوالي31 مليون دولار ومازالت أرقامه في ازدياد.

يتوقع خبراء صناعة السينما أن يحقق Eternals أو الأبديون حوالي 70 مليون دولار في دور العرض الأمريكية بنهاية الأسبوع الحالي، لينضم إلى زملائه السابقين من الأفلام التي حققت أرقام عالية في زمن الوباء.

ورغم إيراداته إلى أن فيلم Eternals نال تقييمات ومراجعات ضعيفة على المواقع المتخصصة، ولم تكن ردود فعل الجمهور عليه كما هو متوقعا، كعادة أفلام مارفل وديزني.

تفاصيل فيلم Eternals

يضم فيلم Eternals قائمة كبيرة من الأبطال على رأسهم أنجلينا جولي، والممثل ريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان.

ولن يعرض Eternals مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.

تعيش شخصيات Eternals على الأرض في الخفاء لسنوات طويلة، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم ضد أعداء البشرة الأقادم.