عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 43 إصابة محلية بالفيروس، و19 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

txt

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

txt

طبيب في الصين: متحور "هيهي" متواجد على السوشيال ميديا فقط ..فيديو

رغم محاولات احتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن متحورات جديدة للوباء الذي أنهك العالم تظهر يوما بعد يوم آخرها متحور "هيهي" في الصين، فهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون مجرد موجة عابرة؟

قالت تقارير إعلامية إن الصين رصدت ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى "هيهي" نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "خي لونج جيانج" بشرق شمال البلاد، مشيرة أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى إغلاق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

رغم انتشار أنباء ظهور المتحور الجديد في الصين، كشفت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعرف أي تحور جديد يدعى "هيهي".

وأكد عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة أن هناك إشاعات تسري في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذا المتحور في الصين، مشيرا إلى أنه لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن هناك تسلسلا جديدا لمتحور دلتا، تحدد وجوده في 42 دولة عالمياً، حيث بدأ في المملكة المتحدة وانتشر في بلدان أخرى، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً أن تظهر تحورات فرعية. 
 

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 فيروس كورونا المستجد كورونا في الصين اصابات كورونا

موضوعات متعلقة

للتعبير عن القلق الأمريكي.. مبعوث واشنطن يعود إلى إثيوبيا

الصحف الإماراتية.. تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي.. ليبيا تبدأ طريق الانتخابات.. فاجعة في اليمن.. أمريكا تفتح حدودها من جديد

لأول مرة منذ أكثر من عام.. اليابان تسجل صفر وفيات بكورونا

مع انتشار متحور هيهي.. الصين تسجل ارتفاع بإصابات كورونا

نائبة الرئيس الأمريكي تعلن عن أخبار سارة لشعبها

بسبب الأوضاع الأمنية.. كينيا تغلق الحدود مع إثيوبيا

مفاجأة جديدة في وضع أمريكا شركات إسرائيلية على القائمة السوداء

الصحف الإماراتية.. جريمة حوثية جديدة في اليمن.. استمرار إعادة الفرز في العراق.. والرئيس الأمريكي يخضع لفحص كورونا

ترشيحاتنا

أضرار الإكثار من الكاجو في أثناء الحمل

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 نوقمبر في محافظات مصر

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

المصري الحاصل على جائزة العويس الثقافية.. محطات في حياة المفكر أحمد زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

الجحش الذكي.. شحات يزود حماره بتقنية الدفع السريع الإلكترونية لسحب الأموال|فيديو

مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ