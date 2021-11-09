الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 43 إصابة محلية بالفيروس، و19 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

رغم محاولات احتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن متحورات جديدة للوباء الذي أنهك العالم تظهر يوما بعد يوم آخرها متحور "هيهي" في الصين، فهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون مجرد موجة عابرة؟

قالت تقارير إعلامية إن الصين رصدت ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى "هيهي" نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "خي لونج جيانج" بشرق شمال البلاد، مشيرة أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى إغلاق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

رغم انتشار أنباء ظهور المتحور الجديد في الصين، كشفت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعرف أي تحور جديد يدعى "هيهي".

وأكد عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة أن هناك إشاعات تسري في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذا المتحور في الصين، مشيرا إلى أنه لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن هناك تسلسلا جديدا لمتحور دلتا، تحدد وجوده في 42 دولة عالمياً، حيث بدأ في المملكة المتحدة وانتشر في بلدان أخرى، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً أن تظهر تحورات فرعية.

