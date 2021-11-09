نشرة الفن | تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين.. حالة الفنانة نادية شكري بعد نقلها للمستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حالة الإعلامية إيمان عز الدين، والوضع الصحي للفنانة نادية شكري بعد نقلها إلى المستشفى وإيرادات فيلم Eternals رغم أزمة منعه من العرض في عدد من الدول.

نفت رشا سامي العدل ما تردد خلال الساعات الماضية عن وفاة والدتها الفنانة نادية شكري أو تعرضها لأزمة صحية كبرى.

تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين لظروف مرضية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج فورا، بحسب ما أعلنته على حسابها بموقع فيسبوك.

يواصل ماراثون مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 30 لتنقضى الأمسية الثامنة من ليالى الطرب وتحمل نسمات فنية من جبال الشام حيث شهد مسرح النافورة ملامح من الهامات متعدد المواهب النجم اللبنانى مروان خورى الذى قدم تحية لمصر.

أثار النجم العالمي الكندي جاستن بيبر حالة من الجدل الواسع؛ فور ظهوره بمجموعة من الصور وهو يرتدى الحجاب، وكان ذلك مادة للسخرية من جانب متابعيه ومحبيه.