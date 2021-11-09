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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن | تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين.. حالة الفنانة نادية شكري بعد نقلها للمستشفى

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حالة الإعلامية إيمان عز الدين، والوضع الصحي للفنانة نادية شكري بعد نقلها إلى المستشفى وإيرادات فيلم Eternals  رغم أزمة منعه من العرض في عدد من الدول. 

عايشة وبتتنفس.. ابنة الفنانة نادية شكري تكشف تفاصيل حالتها

نفت رشا سامي العدل ما تردد خلال الساعات الماضية عن وفاة والدتها الفنانة نادية شكري أو تعرضها لأزمة صحية كبرى. 

تعرف على الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين

تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين لظروف مرضية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج فورا، بحسب ما أعلنته على حسابها بموقع فيسبوك. 

مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

يواصل ماراثون مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 30 لتنقضى الأمسية الثامنة من ليالى الطرب وتحمل نسمات فنية من جبال الشام حيث شهد مسرح النافورة ملامح من الهامات متعدد المواهب النجم اللبنانى مروان خورى الذى قدم تحية لمصر.

باركوا له على الستر.. جاستن بيبر يثير الجدل بالسخرية من الحجاب

أثار النجم العالمي الكندي جاستن بيبر حالة من الجدل الواسع؛ فور ظهوره بمجموعة من الصور وهو يرتدى الحجاب، وكان ذلك مادة للسخرية من جانب متابعيه ومحبيه. 

إيمان عز الدين نادية شكرى نشرة الفن أحمد عبد العزيز جاستن بيبر مروان خوري

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