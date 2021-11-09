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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير.. ألمانيا تسجل 169 حالة وفاة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 ألفا و832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ألمانيا، و169 حالة وفاة بالفيروس.

وكانت أفادت بيانات رسمية، أمس الاثنين، بأن ألمانيا سجلت على مدار الأسبوع الماضي، معدلا قياسيا لانتقال عدوى كورونا.

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نداء عاجل من ألمانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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زيادة مقلقة.. ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا لانتقال عدوى كورونا

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن المعدل يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة ب كوفيد-19 لكل 100000 شخص خلال الأسبوع الماضي، هو الآن الأعلى منذ بداية جائحة الفيروس المستجد حيث تجاوز الـ200، اليوم الاثنين.

وارتفع عدد الحالات الجديدة في ألمانيا بأكثر من 15500 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمسؤولي الصحة الألمان - ليصل معدل الإصابة إلى 201.1 يوم الاثنين.

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على نطاق واسع، إلا أن الحالات آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. وكان المعدل يوم الأحد 191.5 بينما قبل أسبوع كان المعدل 154.8.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان، قال الجمعة الماضي، إن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 المانيا العناية المركزة كورونا في ألمانيا

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