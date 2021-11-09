السلع التموينية تعلن عن مناقصة لشراء 40 طن زيت طعام مستورد

علنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة زيت مستورد رقم 11 لعام 2022/2021 لنحو 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد.



وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الوصول من 5 إلى 25 يناير المقبل.



وأشارت إلى أن جلسة البت، ستكون غدا الأربعاء 10 نوفمبر 2021، على أن يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.