بسبب جائحة كورونا.. خطر جديد يهدد البشرية

كشفت التقديرات عن تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى زيادة كبيرة في النفايات البلاستيكية في جميع أنحاء العالم.

وقالت التقديرات إن هناك نحو 8.4 مليون طن من النفايات البلاستيكية في 193 بلدا قد تولدت جراء تلك جائحة كورونا حتى أغسطس.

وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن البشرية تنتج ما مجموعه نحو 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوًيا.

ويفترض الفريق الذي يقوده العالمان يمينج بنج وبيبي وو الآن أن جزءا كبيرا من نفايات الفيروس الفتاك، نحو 87.4%، نشأ في المستشفيات، ولا سيما في البلدان الآسيوية.

وشكلت أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية للاستخدام الخاص 7.6 %، وفقا لدراسة أجراها الباحثان نشرت أمس الاثنين.