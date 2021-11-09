عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصف الأول الإعدادي وانتهى من دراسة المواد الثانوية.. عبدالله حلمي يفوز بمسابقة ناسا..فيديو

صدى البلد

عبد الله محمد حلمي طالب في الصف الأول الإعدادي، يبلغ من عمره ١٣ عاما، عاشق للرياضيات والعلوم والاستكشاف، ويحلم بتغيير الكون إلى عالم أفضل للعيش فيه، ليحارب كل ما هو ضار للبيئة والبشرية.

 

ومن حب عبد الله في الرياضيات والعلوم، لم يكتفي بمذاكرة المواد الدراسية للصف الأول الإعدادي فقط، بل انتهي منها ليدرس مواد الثانوية في كل من الرياضيات والعلوم، وأشترك عبد الله في “مسابقة ناسا للتغيير المناخي”، ليحصل بحثه علي المركز الأول، بمفرده دون الدخول مع فريق للعمل علي البحث في التغيير المناخي.

 

وتحدث عبد الله الي عدسة "صدي البلد" عن بدايته في الأبحاث والمذاكرة، قائلًا: "ابتديت أبحاثي في الصف الخامس الابتدائي وقت إنتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، بسبب الوفيات والاصابات حبيت أعمل ابحاث عن الفيروس علشان أفهمه".

 

وأكمل عبد الله قائًلا: "الموضوع في الأول كان موضوع تشوق، واشتغلت علي نفسي من خلال بنك المعرفة في مواد الصف الأول الثانوي، وبدات دراسة الرياضيات والعلوم، حتي حصلت علي نتائج عن فيروس كورونا ولكنها لم ترضيني بالشكل الكافي".

 

وكانت تلك الدراسة هي التي أهلت عبد الله ليدرس أكثر ويجمع معلومات أكثر من خلال المواد الدراسية، حتي يستطيع أن يكسب المزيد من المعلومات العلمية التي تساعده في الأبحاث.

 

وعند معرفه عبد الله لمسابقة ناسا في "التغيير المناخي"، دخل عبد الله المسابقة بمفرده وقدم بحث عن التغيير المناخي والذي تضمن تحويل المكونات المفسدة داخل الهواء الي مواد مولدة للطاقة مثل الوقود.

 

وحصل عبد الله علي المركز الأول في مسابقة ناسا "للتغيير المناخي"، وشعر عبد الله ووالديه بفخر كبير عند حصوله علي المركز الأول في مسابقة ناسا، والذي بدأ العمل علي بحثه في نهاية شهر يوليو من هذا العام وحتي شهر أكتوبر.

 

وناشد عبد الله الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه رسالة له، بالاهتمام بالبحث الذي طبقه من أجل التغيير المناخي، حتي يقدر أن يطبقه علي أرض الواقع، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتطوير بحثه وتطبيقة بشكل علمي صحيح.

 

كما يحلم عبد الله بتوفير منحة دراسية له داخل إحدي الجامعات العلمية، وتوفير معمل علمي يقوم بداخله العديد من الأبحاث التي تخص البيئة وتنقية الهواء وغيره من الأبحاث الأخرى التي تهم البشرية.

 

عبد الله محمد حلمي الصف الاول الاعدادي مسابقة ناسا تغيير المناخي مسابقة ناسا للتغيير المناخي

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9-11-2021

خطف 6 قاصرات وهتك عرضهن..هذه العقوبات تواجه الطبيب مايكل و زوجته اليوم 

شرطة إسرائيل: اعتقالات ومصادرة أسلحة وإحباط 150جريمة قتل في المجتمع العربي

طقس السعودية اليوم .. تحذير من الأجواء في المدينة المنورة

طقس مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى تسجل 29 درجة

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة.. وعطل مفاجئ يضرب تويتر في عدد من الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

الاتحاد الأفريقي : فرص إنهاء القتال في إثيوبيا ضعيفة

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ