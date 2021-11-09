بالصف الأول الإعدادي وانتهى من دراسة المواد الثانوية.. عبدالله حلمي يفوز بمسابقة ناسا..فيديو

عبد الله محمد حلمي طالب في الصف الأول الإعدادي، يبلغ من عمره ١٣ عاما، عاشق للرياضيات والعلوم والاستكشاف، ويحلم بتغيير الكون إلى عالم أفضل للعيش فيه، ليحارب كل ما هو ضار للبيئة والبشرية.

ومن حب عبد الله في الرياضيات والعلوم، لم يكتفي بمذاكرة المواد الدراسية للصف الأول الإعدادي فقط، بل انتهي منها ليدرس مواد الثانوية في كل من الرياضيات والعلوم، وأشترك عبد الله في “مسابقة ناسا للتغيير المناخي”، ليحصل بحثه علي المركز الأول، بمفرده دون الدخول مع فريق للعمل علي البحث في التغيير المناخي.

وتحدث عبد الله الي عدسة "صدي البلد" عن بدايته في الأبحاث والمذاكرة، قائلًا: "ابتديت أبحاثي في الصف الخامس الابتدائي وقت إنتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، بسبب الوفيات والاصابات حبيت أعمل ابحاث عن الفيروس علشان أفهمه".

وأكمل عبد الله قائًلا: "الموضوع في الأول كان موضوع تشوق، واشتغلت علي نفسي من خلال بنك المعرفة في مواد الصف الأول الثانوي، وبدات دراسة الرياضيات والعلوم، حتي حصلت علي نتائج عن فيروس كورونا ولكنها لم ترضيني بالشكل الكافي".

وكانت تلك الدراسة هي التي أهلت عبد الله ليدرس أكثر ويجمع معلومات أكثر من خلال المواد الدراسية، حتي يستطيع أن يكسب المزيد من المعلومات العلمية التي تساعده في الأبحاث.

وعند معرفه عبد الله لمسابقة ناسا في "التغيير المناخي"، دخل عبد الله المسابقة بمفرده وقدم بحث عن التغيير المناخي والذي تضمن تحويل المكونات المفسدة داخل الهواء الي مواد مولدة للطاقة مثل الوقود.

وحصل عبد الله علي المركز الأول في مسابقة ناسا "للتغيير المناخي"، وشعر عبد الله ووالديه بفخر كبير عند حصوله علي المركز الأول في مسابقة ناسا، والذي بدأ العمل علي بحثه في نهاية شهر يوليو من هذا العام وحتي شهر أكتوبر.

وناشد عبد الله الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه رسالة له، بالاهتمام بالبحث الذي طبقه من أجل التغيير المناخي، حتي يقدر أن يطبقه علي أرض الواقع، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتطوير بحثه وتطبيقة بشكل علمي صحيح.

كما يحلم عبد الله بتوفير منحة دراسية له داخل إحدي الجامعات العلمية، وتوفير معمل علمي يقوم بداخله العديد من الأبحاث التي تخص البيئة وتنقية الهواء وغيره من الأبحاث الأخرى التي تهم البشرية.