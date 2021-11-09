بهدف إثراء الممارسات القيادية بالمعارف: الوزراء يصدر عدده الأول من آفاق إدارية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من دوريته الجديدة ربع السنوية والتي صدرت بعنوان "آفاق إدارية.. معارف وخبرات ومتجددة".



حيث أشار المركز ، إلى أن الإدارة تبقى هي العنصر الأكثر أهمية في نجاح أغلب العمليات الحياتية، لذلك فإن الدورية الجديدة تطرح النقاش حول مفهوم الإدارة العامة، وتسلط الضوء على متطلبات الوعي والإدراك اللازمة لإدارة التغيير، فضلاً عن التطرق لسعى مصر إلى إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة من أجل بناء جمهوريتها الجديدة.



وتستهدف الدورية الجديدة إثراء الممارسات الإدارية والقيادية، من خلال طرح معارف ورؤى وأفكاراً وتجارب وخبرات جديدة في كل عدد من أعداد المجلة، وقد تضمن العدد الأول من الدورية العديد من الموضوعات المتنوعة، تناولت في مضمونها الحوكمة الرشيدة، وإدارة المعرفة من منظور القطاعين العام والخاص، والقيادة الملهمة، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التغيير.



كما اشتملت الدورية على عروض بحثية حول تحديات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية وعوامل نجاحها، ومحاربة الأخبار الكاذبة في عصر كوفيد– 19، وحلول الذكاء الاصطناعي التي تجتاح صناعة الأدوية عقب تفشي جائحة كوفيد- 19، بالإضافة لما سبق تضمنت الدورية استطلاعات للرأي حول كيفية قياس رضا العملاء، والعمل عن بعد وتأثيره على شعور الموظفين بالإرهاق والقلق.



هذا وقد شارك في العدد الأول من الدورية نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الإدارة ومنهم الدكتور رأفت رضوان، والدكتور خالد حبيب، والأستاذ سامح حسين، والدكتورة ياسمين خضري، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وباحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.