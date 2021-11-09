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رياضة

صبحي ينيب الفار لافتتاح ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

اللواء اسماعيل الفار
اللواء اسماعيل الفار

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة ، اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة للمشاركة في فعاليات الملتقى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان "الاستدامة من التبني إلى التوطين .. الطريق للتعافي".

وألقى اللواء إسماعيل الفار الكلمة الرسمية لوزير الشباب والرياضة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث نقل تحيات الدكتور أشرف صبحي لجميع المشاركين في المؤتمر لمناقشة وتبادل الأطروحات والرؤي حول مجموعة من المحددات الهادفة إلى تسليط الضوء على المسئولية المجتمعية لمختلف المؤسسات الاقتصادية، ودورها الملموس فى تحقيق التنمية المستدامة بالتضافر مع مؤسسات الدولة المصرية.

قال وزير الشباب والرياضة في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب :"إن العلاقة بين التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص باتت تحظى باهتمام كبير من حيث قيام تلك المؤسسات بدعم الأعمال والبرامج الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في ضوء الشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل، كما أن المسئولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص تعد التزاماً مستمراً من قبل تلك المؤسسات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد انطلاقاً من انتماءها للوطن وسعياً منها نحو تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ككل".

وأشار إلي التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية في دعم عدة أنشطة وبرامج تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك دعم الأبطال الرياضيين من خلال برنامج الرعاية المتكاملة لتقديم كل الدعم وتلبية احتياجات أبطال مصر الرياضيين في منظومة رعاية متكاملة من أجل تحقيق الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص تظهر جليةً خلال الفترة الراهنة في مختلف القطاعات، وأصبح لها دورٌ كبيرٌ في تحقيق التنمية المستدامة بالتضافر مع جهود مؤسسات الدولة المصرية، مبيناً أننا ما زلنا في حاجة إلى مساهمة أكبر ، فمصر تعيش الآن في مرحلة التطوير والبناء ويقود مسيرة التنمية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولزاماً علينا جميعاً التكاتف من أجل دفع البلاد إلى الأمام وتحقيق الرؤية الوطنية للسيد الرئيس.

أكد أن المؤتمر  يعد واحداً  من الفعاليات الهامة التى تسلط الضوء على الجهود المبذولة في العمل التنموي ولقاء الخبراء والمعنيين بالتنمية المستدامة وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وممثلى مؤسسات القطاع الخاص والأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية ورواد الأعمال ومنظمات المجتمع ، متميناً التوفيق للجميع في أعمال المؤتمر.

أوضح الوزير  أن العمل التكاملي الذى تنتهجه الحكومة المصرية يعد أحد أهم آلياتها للإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية في مختلف المجالات  ، وبات جلياً أمامنا جميعاً الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية في شتي المجالات بفضل تلك الجهود وهذا العمل المتكامل للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وضمن رؤية وطنية واستراتيجية تنموية شاملة للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة ، كونهم شريحة اجتماعية هامة ومتميزة تمثل النسيج الذى يشكل القوام الأساسى للمجتمع ، وأن الدولة  المصرية تعمل علي  تعظيم دور الشباب وإفساح المجال أمامهم على ساحـة العمل الوطنى ، وتعظيم الاستفادة من اسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية ، مضيفاً أن الرياضة تعد أحد أهم الآليات التي يمكن الارتكاز عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية المصرية 2030 ، سواءً كان ذلك بفضل ما وصلت إليه اقتصاديات الرياضة المصرية في الوقت الراهن ، وما تمثله من دعم غير مباشر للعديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن الرياضة واحدة من أهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر على صحة المواطنين.

وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات الشباب والرياضة الملتقى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة أشرف صبحي

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