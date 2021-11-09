سلطنة عمان تشارك في اجتماع الدول الأعضاء باليونسكو

شاركت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في الاجتماع الإقليمي الثامن للجان الوطنية للدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو، وذلك على هامش الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، والمنعقدة حاليا في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 9 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وبحسب جريدة عمان قدمت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية في الاجتماع مداخلة شكرت فيها منظمة اليونسكو على الجهود التي بذلتها أثناء جائحة (كوفيد-19)؛ لتقديم الدعم للدول الأعضاء لضمان استمرارية عمل المنظومات التعليمية خاصة في مجال التحوّل الرقمي والتعليم الإلكتروني.

وأكدّت في نهاية مداخلتها على أهمية إعادة النظر في الأولويات التي فرضتها الجائحة. تضمن الاجتماع تدشين كُتيّب بعنوان "75 عاما من العمل... اللجان الوطنية تحكي قصصها" والذي يوثق إنجازات اللجان الوطنية بالدول الأعضاء.

ثم ناقش الأعضاء الأهداف الرئيسة للدورة الحالية للمؤتمر العام، والأدوات المعيارية الجديدة، وتقرير حول مستقبل التعليم، بالإضافة إلى مناقشة توصيات الاجتماع الأقاليمي السابع للجان الوطنية الذي عقد ـ افتراضيا ـ خلال الفترة من 22 – 25 فبراير الماضي، واختتم الاجتماع بعروض قدمها ممثلو اللجان حول أنشطة لجانهم.