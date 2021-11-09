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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رسوم التحاق طلبة المنازل المتقدمين من الخارج بمدارس التعليم الفني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيان رسوم التحاق طلبة المنازل (عمال) المتقدمين من الخارج بمدارس التعليم الفني بأنواعه نظام الثلاث سنوات طبقا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2021 / 2022 .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ما يلي :

الصف الاول الثانوي الفني 


- رسم التعليم : 500 جنيه
- رسم الامتحان : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات 
- مقابل خامات ومستلزمات امتحانات : 385 جنيه + 385 جنيه تأمينات
- مقابل خامات امتحانات عملي : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات
- مقابل استخدام عدد : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات
- جملة : 940 جنيه + 440 جنيه تأمينات

 

الصف الثاني الثانوي الفني 


- رسم التعليم : 500 جنيه
- رسم الامتحان : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات 
- مقابل خامات ومستلزمات امتحانات : 385 جنيه + 385 جنيه تأمينات
- مقابل استخدامات خامات امتحانات عملي : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات
- مقابل استخدام عدد : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات
- جملة : 940 جنيه + 440 جنيه تأمينات

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الصف الثالث الثانوي الفني 


- رسم التعليم : 500 جنيه
- رسم الامتحان : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات 
- مقابل خامات ومستلزمات امتحانات : 193 جنيه + 193 جنيه تأمينات
- مقابل خامات امتحانات عملي : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات
- مقابل استخدام عدد : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات
- جملة : 743 جنيه + 243 جنيه تأمينات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن تحصيل رسوم التعليم يتم بمعرفة المدرسة على ايصال 123 ت . ث على أن يتم ايداع 200 جنيه من قيمة رسوم التعليم بحساب تطوير التعليم الفني رقم 9/450/87492/6 أما مبلغ 300 جنيه فتطبق عليه القواعد وضوابط الصرف المنصوص عليها بالقرار الوزاري 160 لسنة 2020

ويسدد طلاب الصف الاول والثاني الثانوي مبلغ 400 جنيه ( 15 جنيه رسم امتحان + 385 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات ) من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب لصالح صندوق الدعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية.

ويسدد طلاب الصف الثالث مبلغ 208 جنيه (15 رسم امتحان + 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم الثلاثة الاولى ومبلغ 308 جنيه للمرة الرابعة من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

ويحصل مبلغ 20 جنيه من طلبة الصفين الاول والثاني ومبلع 15 جنيه من طلبة الصف الثالث مقابل امتحانات العملي بالمدرسة

ويحصل مبلغ 20 جنيه من طلاب الصفوف الثلاثة وتورد إلى حساب المديرية كإحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة

على المدرسة عدم تحصيل أي رسوم أخرى تحت أي مسمى خلال العام الدراسي خلاف ما هو موضح ، ويتم الاعلان عن المصروفات في لوحة كبيرة بمدخل المدرسة وبحجرة السكرتير

التربية والتعليم طلبة المنازل التعليم الفني مديرية التربية والتعليم الثانوي

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